В Удмуртии реализована программа переселения из ветхого и аварийного жилья

Ижевск, , 16:25 — REGNUM В Удмуртской Республике завершается региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы, в рамках которой было расселено 683 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

26 декабря в городе Глазов принимается в эксплуатацию последний дом, построенный в рамках этой программы, сообщили ИА REGNUM в администрации города. Квартиры в нем получат 24 семьи. После его приемки Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы в Удмуртской Республике будет выполнена на 100%. Дом по улице Сибирской, 130В прошел госприемку на прошлой неделе, владельцам всех квартир уже выданы ключи, многие уже переехали в новое жилье. Сроки сдачи этого объекта были согласованы с главой Удмуртии Александром Бречаловым, который неоднократно подчеркивал, что главный критерий успеха программы — это не сам факт строительства дома, а качество его выполнения. В ходе визита в Глазов Бречалов лично принял участие в инспектировании объекта, также руководитель региона встретился с новоселами.

Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья реализуется уже пять лет, в этом году 103 глазовских семьи улучшили жилищные условия за счет программы, получив квартиры во вновь построенных домах или на вторичном рынке жилья, несколько семей воспользовались правом получить денежную сумму, соответствующую стоимости квадратных метров, находящихся в их собственности.

Однако глава Удмуртии отметил, что в Глазове, как и в других городах республики потребность расселения ветхих домов достаточно высока.

«Практически в каждом городе или районном центре есть неиспользуемые площади, которые могут стать базой для расселения самых нуждающихся в рамках муниципальных программ. Возможно, у региона появятся и другие возможности, но это будет зависеть уже от того, как мы будем исполнять бюджет 2018 года», — заключил Бречалов.

В свою очередь, глава Глазова Олег Бекмеметьев отметил, что в настоящее время разрабатывается муниципальная программа по реконструкции нежилых помещений и переоборудованию их в жилые. Такое жилье может предоставляться как для переселения из ветхого фонда, так и для нужд специалистов социальной сферы — например, врачей и педагогов.

Всего в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в 2013—2017 годы было переселено 8593 человека. Общие расходы по программе составили 3,1 млрд рублей.

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