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Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов

Политика

«Будет до выборов»

Москва, 24 декабря 2017, 22:11 — REGNUM  Глава Российской Федерации Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию до президентских выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет до выборов», — сказал представитель Кремля.

13 ноября агентство РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию могут перенести с декабря 2017 г. на начало 2018 г.

Напомним, президент РФ Владимир Путин традиционно выступал с посланием Федеральному собранию в декабре начиная с 2012 года.

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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию

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