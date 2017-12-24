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Съезд «СР» примет решение о поддержке Путина на пост президента РФ

Политика

При этом партия останется в оппозиции

Москва, 24 декабря 2017, 21:54 — REGNUM  «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата и поддержит выдвижение Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов накануне съезда партии.

«Мы рассмотрели этот вопрос к завтрашнему съезду — партия своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина», — сказал Миронов.

При этом программа и политическая позиция партии остаются неизменными, указал лидер партии."Также мы были, есть и будем в оппозиции к «Единой России», — сказал он.

Съезд «Справедливой России» намечен на 25 декабря. Лидер партии надеется, что делегаты поддержат решение президиума совета партии.

Ранее Владимир Путин заявил о своем участии в президентской гонке в качестве самовыдвиженца. Его кандидатура нашла поддержку у многих политических сил, в частности, выдвижение Путина поддержала «Единая Россия».

ЛДПР приняла решение выдвинуть на пост президента Владимира Жириновского, КПРФ — Павла Грудинина.

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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