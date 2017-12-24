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Трамп поздравил военных США с Рождеством

Политика

«Я хочу всем пожелать очень-очень счастливого Рождества»

Вашингтон, 24 декабря 2017, 21:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поздравил военных страны с наступающим Рождеством. Об этом сообщила в воскресенье, 24 декабря, пресс-служба Белого дома.

«Я хочу всем пожелать очень-очень счастливого Рождества, — заявил глава государства. — Мы вновь с гордостью говорим: «Счастливого Рождества! У нас будет отличный год, невероятный год».

Рождество Христово отмечается в США 25 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря текущего года глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона на 2018 финансовый год. Бюджет военного ведомства США в предстоящем году составит почти $700 млрд.

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Рождество Христово
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