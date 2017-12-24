Условия передачи Исаакиевского собора РПЦ уточнил Мединский

Санкт-Петербург, , 21:24 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский перечислил условия, при соблюдении которых здание Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге может быть передано в распоряжение Русской православной церкви.

«Мне кажется, было бы разумно в целом передать это церкви, если есть приход, если есть служба, если церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление», — сказал Владимир Мединский в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

В настоящее время здание храма находится под управлением Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В здании работает музей, являющийся вторым по посещаемости в Петербурге, после Эрмитажа.

По словам министра культуры, которые приводит ТАСС, «важно не кто будет содержателем здания, а важно, на каких условиях церковь готова это здание содержать: какой будет договор, будет ли вход туда бесплатным, как во все храмы, или там будут платные экскурсии».

Кроме того, прежде, чем решить вопрос с Исаакиевским собором, следует определить, кто будет оплачивать реставрационные работы в храме, его дальнейшее содержание, как отразится возможная передача собора в руки РПЦ на удобстве не только верующих, но и вообще всех посетителей, добавил министр.

Читайте также: Православные активисты просят патриарха подать заявку на Исаакий

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городской парламент Петербурга отклонил вопрос о референдуме о судьбе Исаакия и отказался выносить эту тему на общегородское голосование.

На «прямой линии» 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

В сентябре 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил, что только после получения официальной заявки от РПЦ вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями в соответствии с законом о возвращении религиозного имущества и другими нормативными актами. РПЦ до настоящего времени не подала официальную заявку на передачу ей Исаакиевского собора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге просят упорядочить богослужения в Исаакиевском соборе