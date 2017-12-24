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Выборы-2018: «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Путина

Политика

«Поддержим Путина»

Выборы-2018: «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Путина
Флаг «Справедливой России»

Москва, 24 декабря 2017, 20:40 — REGNUM  Партия «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах-2018. Об этом заявил первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов в интервью РИА «Новости».

"Поддержим Путина», — сказал Емельянов, отвечая на вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2017 года Центризбирком (ЦИК) Российской Федерации дал старт предвыборной кампании.

Подать документы в ЦИК кандидаты, баллотирующиеся на пост первого лица государства от партий, должны будут до 11 января, кандидаты-самовыдвиженцы — до 7 января.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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Президентские выборы — 2018: предпредвыборная кампания

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