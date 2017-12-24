Плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию» вывесили в центре Киева

Киев, , 20:26 — REGNUM В центре Киева на одном из зданий появился плакат с призывом отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, а президента Украины Петра Порошенко — в Гагаузию. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Представители (нациналисты) … повесили на стенах ТЦ «Глобус» огромный плакат с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию», — передает вещатель.

На фото в соцсетях видно, что транспарант развернули несколько десятков человек в темной одежде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2017 г. в центре столицы Украины состоялась акция «Кофе на Крещатике», организованная сторонниками украинского лидера Петра Порошенко. По предварительным данным, в мероприятии участвовало от 300 до 500 человек.

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