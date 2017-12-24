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Эрдоган и Алиев провели телефонные переговоры

Политика

«Главы государств выразили удовлетворение итогами голосования в Генассамблее ООН по резолюции о статусе Иерусалима»

Эрдоган и Алиев провели телефонные переговоры
Иллюстрация: R4BIA.com
Президент Турции Реджеп Эрдоган

Анкара, 24 декабря 2017, 17:36 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье, 24 декабря. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщили в администрации главы турецкого государства.

«Главы государств выразили удовлетворение итогами голосования в Генассамблее ООН по резолюции о статусе Иерусалима и договорились продолжить развитие отношений между Анкарой и Баку во всех сферах», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря текущего года Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании юридической силы любого решения, направленного на изменение статуса Иерусалима. Против инициативы Вашингтона по Иерусалиму проголосовали 128 стран, 35 — воздержались и 9 проголосовали против.

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