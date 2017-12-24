Эксперты: Действия Алексея Навального незаконны

Москва, , 17:24 — REGNUM Встречи блогера Алексея Навального с потенциальными избирателями, которые проходят в разных городах России в эти дни, бессмысленно обсуждать и анализировать, поскольку он в принципе не может их проводить и претендовать на пост президента.

Оппозиционер в эти дни путешествует по городам России, встречаясь со своими потенциальными избирателями с целью выдвижения кандидатом на пост президента России. Данные мероприятия, которые посещает не более пары сотен человек, бессмысленны и нелепы, поскольку Алексей Навальный в принципе не может участвовать в выборах, поясняют эксперты.

Адвокат Алексей Мельников сразу напоминает, что в соответствии с законом и позицией ЦИКа Алексей Навальный не может претендовать на участие в выборах президента России.

«Вся интрига кроется в разном толковании Конституции, которая не позволяет баллотироваться человеку, отбывающему наказание. Но Навальный считает, что раз он осуждён условно, то право избираться имеет, а касается закон тех, кто лишен свободы и отбывает наказание в колонии. То есть, по его мнению, человек, совершивший преступление и осуждённый за это, имеет право управлять страной», — цитирует слова Алексея Мельникова РАПСИ.

Адвокат также поясняет, что избирательное законодательство выдвигает для кандидатов целый ряд требований, в числе которых сбор подписей.

«Инициативу выдвижения проявляет кто-то первый, Москва, например. Для того, чтобы выдвинуться, этому предшествует организационная работа, поэтому в том, что кандидат встречается с избирателями, нет противоречия. Но это если абстрагироваться от того, что сейчас это делает осуждённый Навальный. Он толкует закон по-своему. При логическом толковании не может быть избран человек, находящийся под условным наказанием. При новом рассмотрении уголовного дела он признан виновным и считается осуждённым. У него революционная логика. Мы с вами говорим о правилах, а для него его нет. Со своей юридической логикой мы не можем его понять: он соблюдает законы в тех частях, где они его устраивают, и не соблюдает в обратной ситуации. Это логика человека, отрицающего правила, когда они ему не выгодны. Это смесь нигилизма с признанием тех норм, которые выгодны. Это опасный подход», — заключил Алексей Мельников.

Адвокат Сталина Гуревич настаивает на том, что любая агитация Алексеем Навальным за себя в качестве президента, попытка сбора подписей или денег — все это незаконно и априори является обманом людей.

«Ему запрещено баллотироваться в президенты, это все дешёвый популизм и развод на деньги. Вопрос к Следственному комитету, почему так происходит», — отметила она.

Адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь убеждён, что Алексей Навальный так действует, поскольку это «его работа и ему за это платят».

«Никуда он выдвигаться не может, в выборах участвовать не может и не будет, он вводит людей в заблуждение и дискредитирует избирательный процесс. Нет необходимости обсуждать, правильно ли он это делает, так как он вообще не может этого делать. Даже если бы он выдвигался законно, шансов у него ноль. Против того же Владимира Жириновского, не говоря о фаворите Владимире Путине. Он будет имитировать агитацию, имитировать своё участие в выборах, как будто его туда допустили. Если его профинансируют, он и подсчёт голосов сымитирует. Это будет анекдот. Его немного жаль, конечно, он выпал за рамки происходящего и совсем затерялся на фоне других новостей», — цитирует РАПСИ слова Дмитрия Аграновского.