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Волкер выступил за сохранение санкций против России

Политика

Вашингтон и Брюссель ввели санкции против РФ в 2014 г

Волкер выступил за сохранение санкций против России
Иллюстрация: Iranreview.org
Санкции

Рим, 24 декабря 2017, 16:57 — REGNUM  США и ЕС должны сохранять санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

«Необходимо, чтобы санкции (против РФ) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены, — говорит Волкер. — Соблюдение Минских соглашений является ключевым условием, и их провал является сильной мотивацией».

Спецпредставитель США по Украине также обратил внимание на тот факт, что 2017 год стал самым «кровопролитным» в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Брюссель ввели санкции против РФ в 2014 г. на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сначала под ограничительные меры США и ЕС попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

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