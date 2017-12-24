Волкер выступил за сохранение санкций против России

Рим, , 16:57 — REGNUM США и ЕС должны сохранять санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

«Необходимо, чтобы санкции (против РФ) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены, — говорит Волкер. — Соблюдение Минских соглашений является ключевым условием, и их провал является сильной мотивацией».

Спецпредставитель США по Украине также обратил внимание на тот факт, что 2017 год стал самым «кровопролитным» в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Брюссель ввели санкции против РФ в 2014 г. на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сначала под ограничительные меры США и ЕС попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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