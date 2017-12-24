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Глава украинского бюро Интерпола отреагировал на «инцидент» с Яценюком

Политика

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля»

Глава украинского бюро Интерпола отреагировал на «инцидент» с Яценюком
ВАДИМ ЧУПРИНА
Арсений Яценюк

Киев, 24 декабря 2017, 16:36 — REGNUM  Проверка бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы (Швейцария) не связана с необходимостью задержания политика. Об этом сообщил глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя в эфире телеканала «112 Украина».

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, — сказал Неволя. — После ее завершения А. Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересечь границу Швейцарии».

Он добавил, что произошедшее в аэропорту Женевы не было связано с поручениями Интерпола или необходимостью задержания политического деятеля

Напомним, 23 декабря пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Ольга Лаппо на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали Яценюка в аэропорту Женевы.

По ее словам, украинского политика остановили на паспортном контроле по запросу России.

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