Володин назвал две потенциальные базы борьбы с терроризмом

Исламабад, , 16:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активизировать работу над модельным антитеррористической законодательством, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Нам необходимо активизировать работу над модельным законодательством, способным обеспечить действенную защиту наших граждан от террористической угрозы», — сказал Володин в ходе региональной конференции по борьбе с терроризмом в Исламабаде, отметив важность работы в многостороннем формате.

Спикер Госдумы также видит антитеррористический потенциал в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — в 2017 году подписана новая конвенция ШОС по противодействию экстремизму. Таким образом впервые в международной практике сформулировано всеобъемлющее определение экстремизма, включающая помимо насильственными проявлениями, его идеологическую и пропагандистскую составляющие.

Еще одной перспективной платформой для решения вопросов региональной безопасности является Совещание спикеров парламентов стран Евразии, указал Володин. Он подчеркнул актуальность укрепления и расширении этого полезного межпарламентского формата, вовлекать в него новых участников.

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