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ЦИК продлил рабочий день в воскресенье из-за большого количества кандидатов

Политика

24 декабря документы подали Елена Семерикова, Сергей Бабурин, Сергей Полонский и Максим Сурайкин

Москва, 24 декабря 2017, 16:23 — REGNUM  Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова приняла решение продлить рабочий день комиссии в воскресенье из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в президенты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день комиссии продлен», — сказал представитель пресс-службы.

Центризбирком России по выходным принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 мск. В воскресенье документы для выдвижения подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. Далее процедуру приемки документов прошли самовыдвиженец Сергей Полонский и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Ранее блогер Алексей Навальный был выдвинут на собрании группы избирателей, он заявлял, что намерен подать документы в ЦИК 24 декабря, сообщает ТАСС.

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