Володин предложил обсудить реагирование на свержение законной власти

Исламабад, , 16:22 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о противодействии так называемым «цветным революциям», передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«На межпарламентском уровне было бы правильно обсудить вопрос о противодействии так называемым «цветным революциям». Они часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств», — сказал Володин в ходе региональной конференции по борьбе с терроризмом в Исламабаде.

Спикер Госдумы полагает, что серьезной парламентской оценки и реагирования требует практика свержения в странах законной власти, как с использованием военной силы извне, так и с провоцированием «цветных революций».

Такие действия приводят к расширению зон, неконтролируемых государствами, разрушению государственных институтов, сказал Володин, указав на то, что территории этих стран становятся базой для распространения терроризма, межнациональных и межрелигиозных конфликтов.

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