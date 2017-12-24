«От победы к победе» — главные события уходящей недели

Москва, , 16:14 — REGNUM На Совета по культуре и искусству, прошедшем в Кремле, смогли получить слово практически все участники, высказавшись о большинстве аспектов современной культурной жизни — от охраны памятников до молодежных синематек, от дела Кирилла Серебренникова до почетных званий деятелей искусства.

Относительно последнего Владимир Путин пообещал посодействовать в разрешении коллизии, сложившейся в ситуации со званиями деятелей искусства из Крыма.

Актер, худрук Театра наций Евгений Миронов предложил, чтобы артисты из Крыма, имеющие почетные звания работников культуры Украины, автоматически получали бы аналогичные российские.

«Ну быть народным артистом Украины, я считаю, ничуть не хуже, чем быть народным артистом России. Это почетное звание, но если есть необходимость продублировать это в российском издании, я ничего против не имею, это возможно», — ответил Владимир Путин.

Президент добавил, что при необходимости можно внести поправки в законодательство, хотя процедура присвоения званий на Украине схожа с российской.

Ситуацию специально для ИА REGNUM прокомментировал главный режиссёр Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Луначарского Григорий Лифанов.

«Я очень благодарен Евгению Миронову за то, что он поднял проблему присвоения званий деятелям культуры, сославшись на опыт нашего театра. Это длительные, невероятно сложные вопросы, которые невозможно преодолеть. У нас в Крыму, в частности, в Севастополе вообще особенная ситуация. В 2014 году вернулись в российское юридическое пространство, и так получилось, что люди, которых мы выдвигали на звания заслуженных и народных артистов Украины, и которые прослужили долгие годы в театре, выпали из этого пространства. Потому что почетные звания Украины они уже не получат. А для получения звания заслуженных и народных России они должны заново проходить всю процедуру. И здесь нужны какие-то совсем другие законы, совсем другая процедура, отдельно принятая на конкретный случай. Потому что та ситуация уникальна, такое не пропишешь в законах», — отметил театральный режиссер.

В целом Григорий Лифанов высоко оценил формат и содержание встречи деятель культуры с президентом.

«Заседание совета по культуре 21 декабря можно назвать революционным. Речь шла о необходимости выработки нового закона по культуре, и, наверное, главной лейтмотив заседания состоял в том, что этот закон о культуре должны разрабатывать не чиновники, а сами творческие работники. Потому что они знают и учитывают специфику работы учреждений культуры, понимают, как они работают. И самая главная интонация, прозвучавшая в том числе и из уст президента, в том, что государственные институты не должны мешать, они должны помогать деятелям культуры. Очень важно было сегодня услышать о том, что нужно уделять внимание театрам для детей, потому что это очень важная составляющая, это наше будущее. Не просто будущее театральной культуры, расширения театрального пространства, но и будущее страны, потому что без культуры и образования будущего у страны нет. Последнее время много говорят о ном, что такое культура. О том, что это все-таки не услуга, а общественное благо, к ней нельзя относится как к социальной сфере», — сказал Григорий Лифанов.

Схожего мнения придерживается вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Владимир Путин просит деятелей культуры сделать рабочую группу и поработать над законом «О культуре». Буквально «какой вам нравится закон, так и сделайте». Ну правильно, потому что если его напишут в министерстве на коленке, то потом деятели культуры скажут «ну вот, этот документ к нам и к реальности отношения вообще не имеет», — рассуждает Анна Федорова на своем телеграм-канале.

«Вообще на моей памяти деятели культуры всегда, все эти годы хотели от Владимира Путина только трех вещей: денег, преференций и почетных званий. В принципе, они не подвели и на этот раз. Налог на западные фильмы в пользу рекламы российских фильмов обсудили? Обсудили! Порядок присвоения почетных званий обсудили? Да! Увеличение расходов на культуру, миллиард на поиск юных талантов и гранты театрам обсудили? Да, и с удовольствием. Но это и правда хорошие новости», — продолжила Анна Федорова.

«Прозвучала тема Серебренникова. Считаю это важным, потому что вполне могли обойти боязливым молчанием, как и не было ничего. Владимир Путин считает, что систему госзакупок в области культуры нужно менять. Причем в сторону упрощения. Вообще никакого «закручивания гаек» в сфере культуры, похоже, не планируется», — подчеркнула политолог.

«Там еще много всего, потому что заседание реально длилось три часа и шло в прямом эфире. И дали высказаться всем. Вообще реально всем, кто был — один человек даже произнес длиннейший монолог про городскую застройку, урбанизм и девелоперов. Ну кстати да, это логично обсуждать в том числе и в культурной оптике», — отметила Анна Федорова.

Вторым по хронологии, но, пожалуй, более значимым событием недели стал съезд «Единой России», на котором единороссы решили ряд кадровых вопросов и заявили о свей безусловной поддержке кандидатуры Владимира Путина для участия в президентских выборах 2018 года. Кандидат в президенты и лидер партии обратился своим соратникам с речью, определяющей задачи развития страны на ближайшие годы.

«Выступление Владимира Путина перед «Единой Россией» — это просто парад сигналов», — считает Анна Федорова.

«Ключевой момент в выступлении Путина на съезде «ЕР» — это слова о том, что «Россия — не бабушка». Все наши политики и чиновники, вооруженные традиционно-консервативной риторикой, именно бабушкой Россию и считают, даже если прямо этого не говорят. Очевидно, Владимир Путин это прекрасно понимает. Очевидно, ему это не нравится. Его выступление перед «Единой Россией» — это просто парад сигналов. Цифровая экономика, робототехника, молодежь — эй, люди в пиджаках, вы меня слышите? Вы понимаете, про что я? Дело не в том, что каждый член «Единой Россией» должен немедленно персонально заняться робототехникой. Дело в том, что надо перестать думать моделями из прошлого века», — считает Анна Федорова.

«Владимир Путин на съезде «Единой России» фактически предложил повестку своего будущего президентского срока. На Россию оказывается мощное внешнее воздействие со стороны других стран. Нашим ответом на это воздействие может и должна быть повестка стратегия развития страны. Как сказал Владимира Путин, необходимо сделать так, чтобы изменения и развитие страны стали необратимыми. Мы можем отвечать, войдя в гонку вооружений и уронив «железный занавес». Но Владимир Путин предлагает другое — давайте мы покажем другим странам, что на нас давят, но все равно мы развиваемся и живем, мы много чего можем, у нас есть перспективы и ресурсы. И самое главное — развитие и обновление страны происходит через обновление лиц, обновление управленческих кадров, в котором делается ставка на молодежь. Но все же это обновление должно проходить с учетом опыта прошлых покорений», — прокомментировал для ИА REGNUM выступление Владимира Путина президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

Очень высоко оценил выступление президента РФ председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде «Единой России» «можно считать программным», — заявил он журналистам.

Глава государства отметил, что необходимо решить все насущные задачи, а именно «внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры».

«Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны», — заявил спикер Госдумы, отметив, что Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием.

«Для этого нужно многое сделать, и прежде всего сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», — сказал Вячеслав Володин.

В речи президента был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность, отметил он.

Центральной темой выступления Путина стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми: «Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», — заявил Вячеслав Володин.

«Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент — Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул спикер Государственной Думы.