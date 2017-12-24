Ариф Асалыоглу, , 15:46 — REGNUM

Важный шаг для Турции — в турецкие воды войдет Deepsea

Согласно информации, предоставленной правительственным информационным агентством «Анадолу», в конце месяца ожидается прибытие в Турцию судна Deepsea Metro-2, которое будет использоваться турецкой нефтяной корпорацией Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) для бурения в Средиземном море. Как стало известно корреспонденту, получившему информацию из международной системы отслеживания судов, корабль, вышедший из порта Hoylandsbygda у южных берегов Норвегии, скорее всего прибудет в Турцию 31 декабря. Для Турции, которая до сих пор проводит сейсмические исследования по поиску нефтяных и газовых месторождений с помощью собственных кораблей, новое судно, используемое TPAO, станет первым активным буровым кораблем в стране.

Главный страх YPG: США используют нас, как пешку, и выбросят

В интервью Agence France-Presse члены «Отряда народной самообороны» (YPG) — сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) — заявили о своих опасениях: американцы могут бросить их на произвол судьбы в регионе. «США с давних пор использовали нас в качестве пешки. Теперь мы боимся. Как только их дела закончатся, они нас окончательно забудут», — отметил представитель YPG, 37-летний Рафеа Исмаил. Спустя несколько недель после того, как Сирийские демократические силы, сформированные из большинства представителей «Отряда народной самообороны», вновь завоевали Эр-Ракку, Вашингтон отозвал почти 2000 своих военных из Сирии. По данным агентства, YPG обеспокоен возможной потерей политических приобретений в случае, если США откажутся от дальнейшего партнерства. Исмаил заявил, что, по его мнению, это произойдет в скором времени.

Признания Зарраба обсуждаются в турецком парламенте

Отслеживающий судебный процесс в США над ирано-турецким бизнесменом Резой Заррабом депутат Народно-республиканской партии (НРП) Эрдал Аксюнгер рассказал Deutsche Welle Türkçe о подготовке новых инициатив. Он напомнил, что предложение создать комиссию по расследованию в парламенте было отклонено правительством. НРП готовится выступить с новым предложением о расследовании тех заявлений, которые сделал Зарраб во время судебного заседания. Однако правительство Турции считает, что «всё необходимое было сделано». Выступит ли турецкая судебная система с ответным делом в отношении признаний Зарраба о нарушении санкций против Ирана? Этот вопрос обсуждает НРП. Главная оппозиционная партия Турции тем временем потребовала создать парламентскую комиссию для дальнейшей передачи в Верховный суд вопроса о предполагаемой взятке в размере 45—50 миллионов евро, которую Зарраб, по его словам, дал бывшему министру экономики Турции Заферу Чаглаяну, а также в отношении помощи в торговле с Ираном, оказанной Заррабу опять-таки бывшим министром Турции по связям с ЕС Эгеменом Багышем.

Головная боль Эрдогана в Германии

Согласно немецкой газете Sttutgarter-Nachrichten, а также телеканалу Frontal21, в деле о преступных группировках, расследование которого происходит в Германии, до сих пор был задействован только депутат правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Метин Кюлюнк. Но на этой неделе немецкие СМИ сообщили, что стали всплывать имена президента Турции Реджепа Тийипа Эрдогана и некоторых структур, поддерживающих ПСР. Немецко-Османское сообщество Osmanen Germania, поддерживающее безопасность на встречах и митингах Союза европейских турецких демократов (выступающих в Европе от лица ПСР и представителей партии), является одним из главных подозреваемых. Концы этого клубка, судя по всему, прячутся в руках Эрдогана, а также уполномоченных лиц Партии справедливости и развития. Среди обвинений, выдвинутых против руководителей и членов Osmanen Germania, значатся торговля наркотиками и оружием, отмывание денег, шантаж и угрозы, а также подделка документов.

Запрет на выезд из страны для четырех бывших министров ПСР

Согласно Birgün.net, Эрдоган отдал приказ четырем бывшим министрам — членам ПСР, а также 18 чиновникам, чьи имена упоминаются в «деле Зарраба» и бывшего заместителя генерального директора банка Halkbank Хакана Атиллы, «не выезжать за границу». Причиной запрета является их возможный арест. Министры и чиновники находились на своих постах в период 17—25 декабря 2013 года — во время крупного коррупционного скандала. Решение президента Турции указывает на то, что власти не доверяют людям, чьи имена были «засвечены» во время судебного процесса в США.

Эрдоган угрожает Кылычдароглу: «Близок день, когда ты ответишь за всё»

Как сообщает Shaber3, Эрдоган крайне обеспокоен заявлениями, сделанными лидером НРП Кемалем Кылыддароглу в отношении того, что родственники президента переводят деньги на оффшорные счета на острове Мэн. Глава государства никак не успокоится. Выступая на 6-м партийном конгрессе в Ялове, он заявил Кылычдароглу: «Этот день близок. Ты ответишь за всё».

Количество прямых рейсов из Европы и США в Стамбул сократилось

Согласно информации с сайта Diken.com, пять европейских авиакомпаний (Air France, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian) и две американские (Air Canada, Delta) за последний год приостановили или сократили количество прямых рейсов в Стамбул. За ситуацией внимательно следят представители отрасли, называя подобное развитие событий «негативным». Отмена или сокращение рейсов у таких крупных представителей отрасли, воспринимающихся как надежные бренды и гаранты безопасности, может негативно повлиять на репутацию Турции, особенно среди пассажиров высшего класса, стремящихся к наибольшему комфорту во время путешествий. По словам президента Ассоциации отельеров Турции Тимура Байындыра, основной причиной происходящего является «снижение спроса на Турцию и преимущество авиалиний Turkish Airlines перед конкурентами».

«Шутка» США по поводу виз для граждан Турции

Как сообщает газета Hurriyet, посольство США в Турции сообщило о том, что самой ранней датой приема документов на получение американской визы для турецких граждан является январь 2019 года. Серьезные политические трения между Анкарой и Вашингтоном, происходящие в последнее время, повлияли на визовый вопрос и застопорили процесс оформления виз для граждан Турции.

Эрдоган жестко отреагировал на угрозы Трампа

Эрдоган выступил на церемонии вручения премии «Культура и искусство» в президентском дворце. В ответ на угрозы Трампа в адрес ООН турецкий президент заявил, что «колыбель демократии ищет тех, чью волю можно купить за доллары». Организация Объединенных Наций провела голосование о том, следует ли признавать Иерусалим столицей Израиля. «Президент Америки сыплет угрозами. Что это за угрозы? «Мы даем миллиарды, но есть те, кто выступает против нашего мнения. Мы всех их записываем по отдельности». Они называют Америку колыбелью демократии. Колыбель демократии ищет тех, чью волю можно купить за доллары. Я обращаюсь ко всему миру: никогда, слышите, никогда не продавайте кому-то свою волю за какие-то там доллары. Пусть каждый использует свою волю, как им заблагорассудится. Я надеюсь, что мир здесь преподаст Америке очень хороший урок», — заявил Эрдоган.

Силы безопасности Турции уже год не могут взломать пароль на телефоне

По данным Hurriyet, силы безопасности Турции положили все свои силы на то, чтобы взломать пароль на телефоне сотрудника полиции Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла России Андрея Карлова, но им это не удалось. Теперь над этим будут работать Дели и Москва. Силы безопасности Турции, не сумев взломать пароль, обратились за помощью к израильской компании, однако эта фирма запросила 20 тысяч долларов и захотела вывезти телефон за границу. Российская делегация, прибывшая несколько дней назад в Турцию для проведения расследования, указала на адрес индийской компании, которая может помочь в разгадке шифра. Сообщается также, что расследование, начатое в связи с подозрительным убийством полицейского (вместо того, чтобы задержать его живым), виновного в смерти посла, продолжается до сих пор. В дополнение к расследованию прокуратуры продолжается административное расследование в отношении сотрудников полиции, которые участвовали в операции против Алтынташа.

Члены ПСР из комиссии по делу 15 июля скрыли 16 документов

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, выяснилось, что парламентская комиссия по расследованию попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, возглавляемая членом ПСР Решатом Петеком и состоящая в основном из представителей правящей партии, скрыла от оппозиции 16 документов по делу. Запрос НРП о предоставлении документов был отвергнут на основании того, что они являются «секретными». После публикации отчета комиссии выяснилось, что имеются и еще кое-какие «сокрытия». Установлено, что некоторые документы и информация, полученные комиссией, не были представлены. Члены НРП выяснили, что ссылки, присутствующие в проекте отчета, и документы, из которых была получена информация, различаются между собой.

У немецкой полиции есть информация о предполагаемом убийстве турок-диссидентов

Депутат от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) в Стамбуле Гаро Пайлан продолжает обнародовать планы о возможных покушениях на граждан Турции, проживающих в Европе. Речь о готовящихся атаках на ученых, журналистов, писателей, которые вынуждены были покинуть Турцию за время правления ПСР, а также представителей алевитов и армян. Департамент полиции Германии в отношении заявлений Пайлана заявил, что они в курсе опасной ситуации. По данным Deutsche Welle Türkçe, представители немецкого полицейского управления отметили, что они продолжают расследование. В заявлении полиции говорится следующее: «Мы знаем об опасной ситуации, о которой идет речь, и оцениваем ее с необходимой внимательностью. Однако мы ждем понимания нашего нежелания предоставлять подробную информацию о ситуации в целях безопасности».

В прямом эфире был назван список людей, которых «необходимо уничтожить»!

Журналист от ПСР Джем Кючюк объявил имена тех, кто «имеет отношение к движению «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена и должен быть уничтожен». Ранее об этом говорил бывший автора речей Эрдогана, депутат ПСР Айдын Юнал. «Мы знаем все про них, вплоть до адреса. Мы тоже можем помочь. Мы сдадим их. Сообщим, сколько этих собак. Пора ответить им на понятном им языке… Уничтожьте пару-тройку из них и посмотрите, что произойдет. Выстрелите в голову паре-тройке и посмотрите, как они испугаются. Убейте теперь этого Экрема Думанлы, Эмре Услу… Абдулла Бозкурт живет в Стокгольме, его домашний адрес известен. Этой информацией располагают все, и государство тоже. Другие тоже известны. Те, кто в Америке, тоже известны. Известно, где живет Услу. Известно, как эта собака по кличке Ихсан Дениз разгуливает между Австралией и Новой Зеландией. Братья, покончите с парой-тройкой и посмотрите, что происходит. Когда уже наконец мы очнемся?» — заявил Кючюк.

Коротко, но важно

В Турции прошла крупнейшая в истории операция по поиску ценных предметов античной эпохи. Стамбульская полиция обнаружила 26 456 древних предметов античности. Было задержано 13 контрабандистов.

Согласно сообщению TR724, в Турции снова задержаны полковники и подполковники. В отношении семи полковников и девяти подполковников Главного управления Жандармерии было вынесено решение об аресте.