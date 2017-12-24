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Собчак перенесла свой визит в ЦИК для подачи документов на выдвижение

Политика

Телеведущая всерьез намерена попробовать собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку

Собчак перенесла свой визит в ЦИК для подачи документов на выдвижение
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ксения Собчак

Москва, 24 декабря 2017, 14:47 — REGNUM  Телеведущая Ксения Собчак решила перенести свой приезд в Центральную избирательную комиссию для подачи документов на выдвижение кандидатом в президенты Российской Федерации на полдень понедельника, 25 декабря. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщила пресс-служба ЦИК.

Напомним, ранее непарламентская партия «Гражданская инициатива», лидером которой является бывший министр экономики России времён Бориса Елцина Андрей Нечаев, выдвинула Собчак в качестве своего кандидата на пост президента России. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, Собчак теперь должна собрать 100 тыс. подписей. Собрание о выдвижении Собчак от «Гражданской инициативы» состоялось 23 декабря.

Ожидалось, что документы о своём выдвижении она передаст в Центральную избирательную комиссию сегодня, 24 декабря.

Однако телеведущая решила перенести свой визит в ЦИК на 25 декабря.

«Ксения Собчак перенесла приезд в ЦИК на понедельник, 12.30», — сообщает пресс-служба ЦИК.

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