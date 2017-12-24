Анатолий Кошкин, , 14:45 — REGNUM

В годы моей работы в Японии в первой половине 80-х годов прошлого века в опросах общественного мнения японцев об их отношении к зарубежным странам Советский Союз неизменно занимал первое место в списке нелюбимых государств. И это не удивительно, ибо в ходу у японских СМИ, как печатных, так и электронных, был жупел «советской угрозы». Именно термин «Сорэн-но кёи» («угроза СССР») определял восприятие нашего тогдашнего государства, руководители которого якобы «ночами не спали», изыскивая способы и методы «захвата безоружной миролюбивой Японии». Кто-то может не поверить, но абсолютное большинство японцев в те годы воспринимали название «Минск» не как столицу Белоруссии, а как авианесущий крейсер (в Японии он назывался авианосцем), включенный после постройки в 1978 году в состав Тихоокеанского флота ВМФ СССР. Каких только небылиц не было рассказано про этот корабль, якобы предназначенный для нанесения ударов по Японии.

В те годы для «подтверждения» агрессивности Советского Союза широко использовались ввод советских войск в Афганистан, ситуация в Польше, «шпионские скандалы» в Японии, сбитый южнокорейский «Боинг», провокационно вторгнувшийся в воздушное пространство Советского Союза и пролетевший для получения информации о новых советских электронных системах над территорией Камчатки и Сахалина. Ну и, конечно, практически ежедневно улицы Токио и других городов оглашали вопли из установленных на черных автофургонах с реваншистскими надписями и знаменами императорской армии мощнейших громкоговорителей профашистских ультраправых сил. В районе посольства СССР и далеко за его пределами разносились сопровождавшиеся грубыми ругательствами в отношении нашей страны делано возмущенные требования «вернуть Южный Сахалин и все Курилы».

После распада Советского Союза японские СМИ несколько снизили градус враждебной пропаганды в отношении «северного соседа», перейдя на снисходительный, а подчас демонстративно пренебрежительный тон, рассматривая новую Россию как не заслуживающую равного отношения побежденную страну. Понизился и процент японцев, высказывающихся на опросах против теперь уже России. Это было вызвано и возвышением как экономической и военной державы КНР, что также подавалось как угроза. А затем пропагандистский пыл японских СМИ был устремлен на нового врага — Корейскую Народно-Демократическую Республику, которая, надо справедливости ради признать, дала повод для гнева японцев.

Северная Корея стала обходить Россию в списке нелюбимых стран в связи с подтверждением фактов захвата ее спецслужбами японских граждан (главным образом молодых) и насильственной доставки и длительного удержания их в КНДР. Ну, а после испытания Пхеньяном в 2006 году ядерного устройства, а затем военной ракетной техники КНДР заняла устойчивое первое место среди главных угроз Японии.

Это подтвердили и данные последнего опроса. Отвечая на вопрос о том, какая страна или регион могут представлять военную угрозу Японии, 83% респондентов указали на КНДР, 67% — Китай, а 50% — Россию. На четвертом месте в этом списке оказались США, которые указали 31% опрошенных; незначительно отстает от них Южная Корея, которую отметили 30%.

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Примечательно, что по вопросу о том, как следует Токио вести дело для ослабления «северокорейской угрозы», мнения японского правительства и значительной части народа разошлись. Позицию следующего за США нынешнего кабинета министров Японии во главе с Синдзо Абэ о необходимости оказывать беспрецедентное и всеобъемлющее давление на Пхеньян, санкциями и угрозой войной заставить его отказаться от ракетно-ядерного вооружения, разделяют лишь половина японцев (52%). При этом 40% жителей Японии, что немало, выбрали диалог с руководством КНДР.

Что касается России, то, несмотря на заявления в последнее время в японских СМИ об «обеспокоенности» укреплением военной мощи нашей страны, размещением ракетного оружия на Курильских островах, строительством новой базы на острове Матуа, большинство японцев не очень верят в «нападение» северного соседа, просто не видя для этого причин. Среди них немало таких, кто понимает, что опасность представляют не столько российские, сколько американские войска в Японии, превращающие в случае конфликта в регионе японцев в цель при ударе противостоящих США стран.

Следует также отметить, что при некотором снижении ощущения военной опасности, исходящей от России и ее вооруженных сил, говорить о дружественном отношении японцев к нашей стране еще рано. Опросы общественного мнения устойчиво показывают, что от 70 до 80% населения Японии всё еще не испытывают доверия и симпатии к русским. И такое положение будет сохраняться, пока японские СМИ, особенно правонационалистические вроде газеты «Санкэй симбун», будут продолжать сознательно пичкать своих соотечественников негативной информацией о России и ее политике.