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Спикер парламента Ирана: РФ и КНР — гаранты безопасности на Ближнем Востоке

Политика

Главный дестабилизатор Ближнего Востока — США

Спикер парламента Ирана: РФ и КНР — гаранты безопасности на Ближнем Востоке
Иллюстрация: Minsvyaz.ru
Флаги Китая и России

Исламабад, 24 декабря 2017, 12:10 — REGNUM  Российская Федерация и Китайская Народная Республика в настоящее время являются основными гарантами безопасности на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал сегодня, 24 декабря, спикер парламента Исламской Республики Иран Али Лариджани, выступая на международной конференции, посвящённой борьбе с терроризмом, проходящей в Пакистане.

«Россия и Китай — это сейчас столпы безопасности в регионе», — сказал Лариджани.

По словам спикера иранского парламента, одна из ключевых проблем Ближнего Востока — дестабилизирующая роль США в регионе. Лариджани отметил, что США никогда не станут поддерживать успешные коалиции в регионе и не потерпят единство стран на Ближнем Востоке.

Напомним, в международной конференции в Пакистане, посвященной борьбе с терроризмом, принимает участие делегация из Российской Федерации, которую возглавляет спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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Ситуация на Ближнем Востоке

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