Москва, , 11:48 — REGNUM Бизнесмен Сергей Полонский выдвинут кандидатом в президенты РФ. Он уточнил, что планирует в воскресенье, 24 декабря, сдать необходимые документы в ЦИК

«Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель», — заявил он, напомнив о своем 25-летнем опыте работы девелопером. «Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов», — рассказал Сергей Полонский в своем выступлении перед членами инициативной группы.

Самовыдвиженец в связи с этим обратил внимание, что на последних президентских выборах в США победил его коллега по профессии, и сообщил, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были «одни и те же архитекторы и конструкторы».

«Будущее за людьми, которые умеют созидать», — уверен Сергей Полонский.

Бизнесмен предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса.

«России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», — цитирует ТАСС слова возможного кандидата в президенты.

Среди других идей бизнесмена — добиться переезда Госдумы и Совета Федерации в комплекс «Москва-сити».

"Наш девиз — за всех», — заключил он.

Напомним, ранее о своих намерениях принять участие в выборах заявил известный журналист Олег Лурье.

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