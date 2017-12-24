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Сергей Полонский выдвинут кандидатом в президенты РФ

Политика

Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Крылатское»

Москва, 24 декабря 2017, 11:48 — REGNUM  Бизнесмен Сергей Полонский выдвинут кандидатом в президенты РФ. Он уточнил, что планирует в воскресенье, 24 декабря, сдать необходимые документы в ЦИК

«Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель», — заявил он, напомнив о своем 25-летнем опыте работы девелопером. «Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов», — рассказал Сергей Полонский в своем выступлении перед членами инициативной группы.

Самовыдвиженец в связи с этим обратил внимание, что на последних президентских выборах в США победил его коллега по профессии, и сообщил, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были «одни и те же архитекторы и конструкторы».

«Будущее за людьми, которые умеют созидать», — уверен Сергей Полонский.

Бизнесмен предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса.

«России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», — цитирует ТАСС слова возможного кандидата в президенты.

Среди других идей бизнесмена — добиться переезда Госдумы и Совета Федерации в комплекс «Москва-сити».

"Наш девиз — за всех», — заключил он.

Напомним, ранее о своих намерениях принять участие в выборах заявил известный журналист Олег Лурье.

Читайте подробнее: Журналист Олег Лурье решил принять участие в выборах

Читайте также: Грудинин выдвинут кандидатом в президенты РФ; Борис Титов стал кандидатом от «Партии Роста» на выборах президента РФ

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