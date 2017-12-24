Станислав Тарасов, , 10:43 — REGNUM

Президент Армении Серж Саргсян отправляется с двухдневным рабочим визитом в Грузию. Согласно сообщениям армянским СМИ, в рамках визита он проведет встречи с высшим руководством Грузии — президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также с католикосом — патриархом всея Грузии Илией II. В ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы взаимодействия «двух дружественных стран в различных сферах».

По всем признакам визит выглядит очень своевременным. Дело в том, что накануне Квирикашвили выступил с интригующим заявлением. По его словам, «Армения могла бы теоретически воспользоваться (исключительно при форс-мажорных обстоятельствах) транспортными коридорами через Абхазию и Южную Осетию для доставки товаров из России». Упоминая о подписанном 19 декабря 2017 года в Берне договоре со швейцарской компанией SGS, которая должна обеспечить мониторинг грузов, как транзитных, так и поставляемых Арменией или Россией, грузинский премьер уточнил: «Ни один из пунктов подписанного нами договора не направлен против интересов нашего государства. Подчеркиваю, в форс-мажорной ситуации, этим коридором через Цхинвали (по Рокскому тоннелю) могут воспользоваться Турция, Армения и другие страны, которые пользуются транзитным статусом страны».

В этой связи возникает несколько вопросов (потому, что текст договора пока еще не опубликован). Первый. О каких «форс-мажорных обстоятельствах» упоминает глава правительства Грузии? Только ли о тех, которые связаны с Ларским КПП между Россией и Грузией, который иногда закрывается из-за селя, схода лавин или снегопада. Конечно, в таких случаях цхинвальский участок дороги может использоваться как запасной по причине более комфортных климатических условий и рельефа. Второй вопрос: а при чем тут Турция? И напрашиваются два вывода: либо существует на сей счет какая-то договоренность между Тбилиси и Анкарой с возможным подключением к ней Еревана, либо Тбилиси таким образом пытается снизить вероятные риски и давление Анкары, которая вместе с Баку придерживается политики блокады Еревана.

Наконец, третий вопрос, связанный с поисками ответа о причинах заметного разворота грузинской политики, ведь как не крути, но это может вызвать напряженность в ее взаимоотношениях с Баку. Если Квирикашвили решается на такой ход, то нельзя исключать достижения какого-то прогресса на женевских переговорах. Во всяком случае спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что премьер выразил готовность лично включиться в женевские дискуссии. Некоторые грузинские эксперты считают, что «в данном случае мы имеем дело с более глобальным контекстом, который обусловлен новым рамочным соглашением, подписанным между Арменией и Евросоюзом, а точнее — новым региональным статусом-кво, который является следствием нового уровня евроинтеграции Армении».

«Мы глубоко убеждены, что в основе этой инициативы Тбилиси заложено также и действенное вмешательство Брюсселя, — пишет один из экспертов. — Тогда выходит, что Европейский союз прилагает усилия для обеспечения альтернативы для Армении, тем более что Турция для Еревана впредь не является дорогой во внешний мир». Но Армения для Анкары может стать воротами в Евразийский экономический союз — в случае, конечно, нормализации отношений между двумя странами и открытия между ними границ. Тогда упоминание Квирикашвили о Турции носит не случайный характер. Не будем забывать и о развитии тесных торгово-экономических отношений между Арменией и Ираном, как и между Ираном и Грузией. Если такая версия окажется правдоподобной, то в Закавказье могут наступить серьезные геополитические изменения.

Но пока премьер подвергается жесткой информационной атаке со стороны грузинской оппозиции, которая утверждает, что «его решение позволить Армении провозить свои товары по альтернативному коридору, никак не связано с соглашением 19 декабря со швейцарской компанией SGS». Проявляет недовольство и Азербайджан, считающий, что из России в Армению помимо всего прочего может переправляться военная продукция. Нельзя исключать и того, что за попытками раздуть в Грузии политический скандал могут стоять так называемые третьи силы.

После присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу происходит увеличение объемов торговли со странами ЕАЭС, а КПП «Верхний Ларс» не справляется с объемами грузоперевозок. Но есть важный нюанс. Когда Квирикашвили говорит, что достигнутые накануне договоренности «позволят перенаправить грузы по маршруту Гори-Цхинвали-Владикавказ», все понимают, что речь идет о возобновлении движения по автодороге, простаивающей со времени «пятидневной войны» августа 2008 года. Так что в Тбилиси президенту Армении предстоят важные переговоры. Видимо, от их результатов будет зависеть то, как быстро Москва поставит и свою подпись под соглашением с фирмой SGS.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «положительно оценивает подписание контракта — «первого из набора документов, которые должны быть приняты грузинской, российской и швейцарской сторонами для полноформатной реализации соглашения». Будем ждать, что дальше.