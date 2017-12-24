Лавров: Москва расчитывает, что Кипр непредвзято расследует дело Браудера

Никосия, , 10:01 — REGNUM Российская Федерация надеется, что власти Кипра проведут беспристрастное расследование по делу международного мошенника, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и привлекут всех виновных к ответственности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кипрской газете «Симерини», опубликованном сегодня, 24 декабря.

«Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в ряде кипрских СМИ была развёрнута кампания с целью дискредитировать взаимодействие России и Кипра в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Сделано это было с вполне определённо целью — разорвать сотрудничество России и Кипра по делу Браудера.

Кампания в СМИ велась под лозунгом о том, что российские запросы по делу Браудера носят политически мотивированный характер.

«Логично встаёт вопрос: кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Уильяма Браудера», — подчеркнул Лавров.

Выгодно это прежде всего самому Браудеру и тем кругам, которые его поддерживают. Именно они пытаются придать данному сюжету политическую окраску. Однако их попытки совершенно безосновательны, так как речь идёт о совершении Браудером налоговых и иных экономических преступлений на территории Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Браудер заочно осуждён в России за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Российские правоохранители несколько раз объявляли Браудера в международный розыск по линии Интерпола, но каждый раз Интерпол удалял Браудера из своей базы розыска, мотивируя это тем, что в России Браудера преследуют якобы по политическим мотивам.

Напомним, что ранее Европейский парламент уже призвал Кипр отказаться от сотрудничества с Москвой по делу Браудера.