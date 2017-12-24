Пушков ответил на требование Макрона и Меркель вернуть офицеров РФ в СЦКК

Москва, , 09:30 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал требование лидеров Германии и Франции — Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Своё мнение на этот счёт Пушков опубликовал накануне, 23 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря российские офицеры покинули СЦКК по указанию командования в виду того, что украинская сторона чинила всевозможные препятствия их работе.

23 декабря президент Франции Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от России вернуть офицеров в состав СЦКК.

«Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что украинская сторона вновь не сдержала своего обещания об очередном перемирии. Контактная группа в Минске достигла договорённости, что с 23 декабря в Донбассе будет установлено бессрочное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Однако украинская сторона нарушила это перемирие спустя всего два часа после его начала. ВСУ произвели массированный обстрел городов и сёл Донбасса.