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Суд в США частично отменил указ Трампа о запрете на въезд беженцев

Политика

Противодействие политике Белого дома со стороны демократов продолжается

Суд в США частично отменил указ Трампа о запрете на въезд беженцев
Nathan
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Сиэтл, США, 24 декабря 2017, 08:37 — REGNUM  В США судебные власти частично сняли запрет президента Дональда Трампа на въезд в страну беженцам из стран с преимущественно мусульманским населением. Соответствующее решение вынес судья Джеймс Робарт из Сиэтла по иску Американского союза гражданских свобод и Службы еврейских семей. Постановление судьи Робарта опубликовано 23 декабря в информационной базе суда.

Решение суда касается введённого ранее указом Трампа ограничения на въезд в страну беженцев из 11 стран, где большинство населения составляют мусульмане, а также ряд других государств. По мнению Белого дома, эти страны представляют угрозу для США. Речь идёт о Египте, Ираке, Ю Иране, Йемене, Ливии, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Южном Судане и Северной Корее.

Демократическая партия через подконтрольные её общественные организации потребовала отменить этот исполнительный указ президента. Иск был подан в суд Сиэтла (США, штат Вашингтон).

Американский союз гражданских свобод представлял интересы проживающего в штате Вашингтон выходца из Сомали, пытающегося перевезти в США семью. Служба еврейских семей защищала интересы двух иракцев, прежде работавших переводчиками в армии США, а также женщины-трансгендера из Египта.

«На основании проведенного анализа суд удовлетворил требования истцов», — сказано в постановлении судьи Робарта.

Таким образом создан прецедент, фактически отменяющий исполнительный указ Трампа.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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