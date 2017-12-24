Воскресенье, 24 Декабря 2017 года
12:45:35 МСК

Столтенберг признал превосходство подводного флота РФ

Политика

НАТО напротив сократила свои возможности в море

Столтенберг признал превосходство подводного флота РФ
Иллюстрация: Mil.ru
Подводная лодка ВМФ России

Брюссель, 24 декабря 2017, 05:45 — REGNUM  Возможности российских подлодок находятся на высочайшем уровне, тогда как флот Североатлантического альянса растерял необходимые навыки борьбы в море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Россия вложила в военно-морской флот, и в первую очередь в субмарины, значительные средства. Деятельность подлодок ВМС РФ сегодня находится на высочайшем уровне, если оценивать период после холодной войны, пояснил он.

«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил также, что альянс должен иметь возможность переправлять через Атлантический океан военнослужащих и снаряжение. В этом контексте Столтенберг коснулся планов по созданию новых подразделений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить