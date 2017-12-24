Столтенберг признал превосходство подводного флота РФ

Брюссель, , 05:45 — REGNUM Возможности российских подлодок находятся на высочайшем уровне, тогда как флот Североатлантического альянса растерял необходимые навыки борьбы в море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Россия вложила в военно-морской флот, и в первую очередь в субмарины, значительные средства. Деятельность подлодок ВМС РФ сегодня находится на высочайшем уровне, если оценивать период после холодной войны, пояснил он.

«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил также, что альянс должен иметь возможность переправлять через Атлантический океан военнослужащих и снаряжение. В этом контексте Столтенберг коснулся планов по созданию новых подразделений.