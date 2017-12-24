Пучдемон попросил Мадрид пустить его в Каталонию

Брюссель, , 04:58 — REGNUM Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон обратился к Мадриду с просьбой разрешить ему вернуться в страну. Политик надеется возглавить Женералитет — автономное правительство области, передает Reuters.

23 января в Каталонии открывается сессия парламента. Как рассказал Пучдемон в интервью агентству, его возвращение на родину к началу сессии стало бы «естественным».

"Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости для Испании», — сказал Пучдемон.

Политик также заявил, что отказ от приведения его к присяге станет для демократической системы Испании серьезным нарушением. Он напомнил, что является главой правительства региона и останется им в том случае, если Мадрид будет с уважением относиться к результатам волеизъявления граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом парламентских выборов, которые состоялись в Каталонии 21 декабря, стала победа партий, которые выступают за независимость Каталонии от Испании. Им досталось 70 из 135 мест в парламенте региона.

Так, партия Пучдемона «Вместе за Каталонию» получила 34 депутатских мандата, «Левые республиканцы Каталонии» Ориола Жункераса — 32 мандата, «Кандидатуре народного единства» досталось еще четыре мандата. Вместе с тем сторонники единой Испании — партия «Граждане» — стали обладателями 37 мандатов.

Напомним также, что референдум о выходе Каталонии из состава Королевства Испания прошел 1 октября 2017 года. В голосовании участвовали более 2 млн избирателей из более чем 5 млн, 90,18% из них высказались за независимость.

Мадрид отказался признавать итоги референдума и начал судебное преследование Пучдемона и его помощников. Каталонский лидер уехал в Бельгию, он подлежит аресту в том случае, если вернется на родину.

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