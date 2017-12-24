Венесуэла высылает посла Бразилии и дипломата Канады

Каракас, , 03:27 — REGNUM Посол Бразилии в Каракасе и временный поверенный в делах Канады объявлены властями Венесуэлы персонами нон-грата. Об этом сообщила председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Делси Родригес, передает государственный телеканал Venezolana de Televisión.

В заявлении Родригес говорится, что высылка из страны поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика связана с «постоянным настойчивым и грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы. Аналогичная мера в отношении бразильского посла связана с обстановкой на его родине.

«Мы решили объявить персоной нон грата посла Бразилии Руя Перейру до тех пор, пока не будет восстановлен конституционный порядок, который на самом деле был нарушен в этой братской стране», — сказала Родригес.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года президенту Бразилии Дилме Руссефф был объявлен импичмент. За соответствующее решение проголосовали бразильские сенаторы. Ранее Руссефф была временно отстранена от должности главы государства, поводом стало сокрытие дефицита бюджета и перераспределение финансовых средств без консультаций с парламентом.

Преемником Руссефф на посту президента Бразилии стал экс-вице-президент Мишел Темер. Процесс смены власти резко раскритиковали некоторые соседи Бразилии по региону, в числе которых Боливия, Венесуэла, Куба и Эквадор.

Напомним также, что в октябре посол Венесуэлы в Канаде Вильмер Баррьентос был отозван Каракасом. Ранее Оттава фактически обвинила Каракас в нарушениях, поставив под вопрос легитимность губернаторских выборов в стране.

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