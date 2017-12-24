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В далеком Биномо: в МИД прокомментировали розыгрыш Хейли пранкерами

Политика

Дипломат возмутилась вмешательством Москвы в дела суверенного Биномо

В далеком Биномо: в МИД прокомментировали розыгрыш Хейли пранкерами
Иллюстрация: South Carolina Governor Nikki R. Haley
Никки Хейли

Москва, 24 декабря 2017, 02:57 — REGNUM  Постпред США при ООН Никки Хейли в беседе с российскими пранкерами продемонстрировала политическую недальновидность. Так прокомментировала высказывания Хейли официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, также известных как Вован и Лексус, Хейли приняла за премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Американский дипломат сказала собеседникам, что «США продолжают напоминать России ее место в мире».

«Вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»? Как-то недальновидно», — написала Захарова на своей странице в Facebook, обращаясь к Хейли.

Как сообщало ИА REGNUM, Вован и Лексус разыграли Хейли, рассказав ей о вмешательстве России в политические процессы в Юго-Восточной Азии. Пранкеры пожаловались, что в вымышленной стране Биномо, якобы расположенной неподалеку от Вьетнама, состоялся референдум о независимости, при этом Москва вмешалась в процесс.

Хейли заверила собеседников, что Вашингтон в курсе ситуации и пристально наблюдает за развитием событий. Ситуацией в Биномо разговор не ограничился: телефонные шутники обсудили с дипломатом скандал вокруг актера Кевина Спейси, а также внутренние процессы на Украине и в США.

Напомним, в начале 2017 года пранкеры, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, рассказали члену Конгресса США Максин Уотерс «шокирующие подробности» внешней политики России. «Жертвой» Москвы якобы стало несуществующее государство Лимпопо.

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МИД России

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