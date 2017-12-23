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Маккейн о поставках оружия Украине: «Шаг в правильном направлении»

Политика

«США будут стоять на стороне своих союзников и партнеров»

Маккейн о поставках оружия Украине: «Шаг в правильном направлении»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Джон Маккейн

Вашингтон, 23 декабря 2017, 20:36 — REGNUM  Решение президента США Дональда Трампа поставить Украине противотанковые комплексы Javelin является «шагом в правильном направлении». Об этом говорится в заявлении сенатора Джона Маккейна, опубликованном на его сайте.

«Решение (…) предоставить Украине противотанковые комплексы Javelin знаменует собой еще один значительный шаг в правильном направлении и посылает сильный сигнал о том, что США будут стоять на стороне своих союзников и партнеров в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности», — отметил Маккейн.

При этом сенатор добавил, что решение о поставках оружия Киеву назрело уже давно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по прямым поставкам «летального оружия» на Украину, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, подписанном Трампом, есть статья о военной помощи Украине на сумму в $350 млн.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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