Клинцевич назвал «важным» призыв вернуть военных РФ в состав СЦКК

Москва, , 19:34 — REGNUM Призыв, прозвучавший со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель вернуть военнослужащих РФ в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК), является очень важным. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с RT.

«И Франция, и Германия понимают, что отсутствие российских военных — это серьёзная конфронтация, наличие огромного количества провокаций и, главное, продвижение со стороны США реального конфликта, справиться с которым потом будет невозможно…, — говорит Клинцевич. — Призыв очень важный, но теперь его надо рассматривать в комплексе решения Минских соглашений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2017 г. представители РФ, работавшие в составе в СЦКК, покинули Донбасс. Москва приняла данное решение в связи с регулярными нарушениями украинской стороной порядка работы совместного центра.

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