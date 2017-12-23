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«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» нанесет «удар» по экономике Украины

Политика

«Этот газопровод является большим риском (для Украины)»

«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» нанесет «удар» по экономике Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский флаг

Киев, 23 декабря 2017, 18:25 — REGNUM  НАК «Нафтогаз Украины» в 2018 году намерен сосредоточится на остановке реализации «Северного потока — 2». Об этом сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».

«Этот газопровод является большим риском (для Украины), — отметил Коболев. — Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода через Балтийское море, которые соединят РФ и Германию. Новый газопровод пройдет через Финляндию, Швецию и Данию. Запланированная мощность газопровода — 55 млрд кубометров природного голубого топлива в год.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)

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