Польша попросила вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Варшава, , 17:22 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Польши призвало вернуть российских наблюдателей в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном на сайте ведомства.

«Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 г.», — говорится в документе.

В МИД Польши считают, что фактором, способствующим увеличению напряжения в Донбассе, стал вывод Россией своих представителей из СЦКК.

«Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2017 г. военные РФ покинули СЦКК, так как официальный Киев чинил им всяческие препятствия в работе.

МИД РФ подчеркнул, что ответственность за уход российских офицеров из СЦКК полностью лежит на плечах украинского режима.

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