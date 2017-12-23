Собчак опубликовала предвыборную программу

Москва, , 16:52 — REGNUM Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, опубликовала на своем сайте предвыборную программу под названием «123 трудных шага».

«Публикуемые сегодня (23 декабря) положения программы разработаны независимыми экспертами и партией «Гражданская инициатива», — говорится в сообщении.

Отметим, что программа Собчак содержит более 120 пунктов и включает в себя предложения по внешней, внутренней, социальной политике и по развитию экономики страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении принять участие в президентских выборах-2018 в России. Себя журналистка позиционирует как кандидата «против всех» и утверждает, что на победу не рассчитывает.

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