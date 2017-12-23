Медведев: «Единая Россия» окажет Путину поддержку в предвыборной кампании

Москва, , 15:39 — REGNUM Правящая партия «Единая Россия» приветствует решение действующего президента страны Владимира Путина о самовыдвижении на выборах президента 2018 года, хотя и была бы рада выдвинуть его сама. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил глава «Единой России», председатель правительства Дмитрий Медведев на XVII съезде партии.

«Единая Россия» была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что «Единая Россия» уже это делала — выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» окажет Путину всю необходимую поддержку в ходе предвыборной кампании, так как «Единая Россия» — это партия президента и его главный политический ресурс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит XVII съезд «Единой России». В его работе принимают участие: президент России Владимир Путин, лидер партии и по совместительству председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также около 2,5 тыс. делегатов.

Ранее Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России 2018 года в качестве самовыдвиженца. Для этого ему нужно собрать как минимум 300 тысяч подписей граждан.