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Меркель и Макрон требуют от России вернуть своих офицеров в СЦКК

Политика

Германия и Франция несколько забываются

Меркель и Макрон требуют от России вернуть своих офицеров в СЦКК
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Берлин, 23 декабря 2017, 15:11 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Российскую Федерацию вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК). Совместное коммюнике Макрона и Меркель было распространено сегодня, 23 декабря, пресс-службами лидеров Франции и Германии.

Макрон и Меркель, ни много ни мало, требуют возвращения российских офицеров в СЦКК, так как этот орган якобы играет очень важную роль в поддержке наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также соглашений о прекращении огня.

Напомним, 21 декабря Россия вывела своих офицеров из состава СЦКК, так как украинская сторона чинила им всевозможные препятствия в работе. В тот же день Меркель позвонила Путину и поинтересовалась причиной вывода российских офицеров.

Путин ответил канцлеру, что украинские власти долгое время путём различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей. На неоднократные предложения российской стороны по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации с украинской стороны реакции не последовало.

22 декабря Меркель и Порошенко обсудили по телефону вывод российских офицеров из СЦКК, и также заявили о необходимости их вернуть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона сегодня сразу же нарушила условия режима перемирия, введённого с 00:00.

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Отношения Украины и России

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