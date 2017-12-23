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Закат правления Зюганова

Политика

Съезд КПРФ выдвинул Грудинина в качестве кандидата на пост президента РФ

Закат правления Зюганова
Иллюстрация: Government.ru
Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

Москва, 23 декабря 2017, 11:53 — REGNUM  Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) осудил выдвижение Павла Грудинина на пост президента РФ от КПРФ.

Съезд КПРФ выдвинул директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина в качестве кандидата на пост президента РФ.

Парламентарий назвал выдвижение закатом лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Выдвижение доверенного лица Путина кандидатом на выборах Президента РФ 2018 от КПРФ это закат правления Зюганова», — написал Лебедев в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты.

Выборы президента РФ намечены на март 2018 года.

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