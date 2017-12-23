Клинцевич: США толкают украинских силовиков к войне в Донбассе

Москва, , 11:29 — REGNUM Поставки США противотанковых ракет Украине «неизбежно приведут к еще большему обострению ситуации в Донбассе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт

Сенатор не сомневается, что Киев воспримет поставки как безусловную поддержку своей политики, такими действиями американцы, по сути, прямо толкают украинских силовиков к войне.

«В связи с этим хочу специально подчеркнуть, что в данном случае не имеет принципиального значения, идет ли речь о наступательном или оборонительном вооружении. Важен сам факт, так сказать, общая тенденция: поставки вооружения и военной техники, которые США пытались ранее всячески маскировать, становятся их официальным политическим курсом», — указал Клинцевич.

По его мнению, странно, что при этом президент США Дональд Трамп еще говорит о своем желании улучшить отношения с Россией.

«Подрыв Минских соглашений, а именно так мы расцениваем поставки американского оружия Украине, — это дорога в обратном направлении», — сказал Клинцевич.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники в госдепартаменте сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует одобрить отправку противотанковых ракетных установок Украине. По данным собеседников телеканала, речь идет о предоставлении 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 млн долларов.