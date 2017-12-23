Меркель и Порошенко: российских офицеров надо вернуть в СЦКК

Берлин, , 11:13 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Пётр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого достигли договорённости, что ФРГ и Франция должны стать посредниками с целью возвращения российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. Об этом накануне, 22 декабря, сообщила пресс-служба канцелярии германского канцлера.

Сообщается, что Меркель и Порошенко высказались в пользу того, чтобы российские офицеры в скорейшем времени вернулись в состав СЦКК. Главы Германии и Украины договорились, что в ближайшие дни посредниками в этом вопросе будут специалисты из Франции и ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря российские военные покинули СЦКК, так как украинский режим чинил им всяческие препятствия в работе. Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что ответственность за уход российских офицеров из СЦКК полностью лежит на плечах украинского режима.

Также Меркель и Порошенко в ходе телефонного разговора выразили поддержку соглашению о перемирии, которое было достигнуто в рамках последнего заседания Трёхсторонней контактной группы 20 декабря.

Это соглашение предусматривает введение бессрочного режима прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

При этом украинский режим грубо нарушил это соглашение спустя всего два часа после начала перемирия — ВСУ произвели артиллерийские обстрелы городов и сёл Донбасса.

Кроме того, Порошенко отчитался перед Меркель о «разблокировании» процесса создания Антикоррупционных судов на Украине.