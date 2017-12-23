США считают Татуляна (Робсона) вором в законе, а Армения – дипломатом

Ереван, , 11:07 — REGNUM Как известно, департамент по контролю над иностранными активами министерства финансов США 22 декабря ввёл санкции против десяти лиц из бывших советских республик в рамках борьбы с организацией «Воры в законе».

Помимо Юрия Пичугина (Пичуга), Алимжана Тохтахунова (Тайванчик), Владимира Тюрина (Тюрик), Захария Калашова (Шакро Молодой), Василия Христофорова (Воскрес), Камчибека Кольбаева (Камчи Бишкекский), Лаши Шушанашвили (Лаша Руставски) в список попал также Рубен Татулян по прозвищу Робсон. Именно Татуляну, по данным СПАРК «Интерфакса», принадлежат ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа», которые также попали в санкционный список.

Все подпавшие под санкции люди, как указывает минфин США, связаны с организацией «Воры в законе», которая действует в США, России, Греции, Испании и на Украине, и «это криминальный синдикат, который связан с противозаконной деятельностью по всему миру».

Санкции запрещают гражданам США вести бизнес с указанными людьми и компаниями. Кроме того, фигурантам списка запрещается въезд в США, а их активы на американской территории замораживаются.

Примечательно, что как выяснилось в мае 2017 г., у Рубена Татуляна (Робсона) имеется дипломатический паспорт Армении, хотя гражданином Армении он не является.

Как написало тогда Primecrime.ru, влиятельный сочинский предприниматель Татулян был задержан в Чехии во время пресечения воровской сходки, на которой, по оперативной информации, должна была состояться коронация новых воров «в законе».

По данным сайта, в то время как основные действующие лица прибыли на территорию Чехии под чужими данными, Татулян воспользовался армянским дипломатическим паспортом на свое имя.

Татулян вскоре опроверг информацию о своем аресте, а также назвал статью заказной.

«Вероятно, сайт Primecrime.ru за деньги подготовил материал. Возможно, это кому-то было нужно. Написали нелепицу. Есть все документы, свидетельствующие, что статья не соответствует действительности», — сказал Татулян.

Он отметил, что не соответствуют действительности также публикации о том, что он в аэропорту Сочи на автомобиле с дипломатическими номерами «разбил шлагбаум», а также о том, что его вместе с Захари Калашовым (Шакро Молодой) арестовали. В связи с этим, как отметил Татулян, также есть судебные решения о том, что он не привлекался и арестован не был.

Из всей этой истории армянскую прессу больше заинтересовал дипломатический паспорт Татуляна. МИД Армении пришлось признать, что у Татуляна действительно есть подобный документ.

Как пояснил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, Татулян получил диппаспорт в установленном законом порядке, за активную деятельность, направленную на экономическое развитие страны, привлечение новых инвестиций.

И вот теперь США вводят против Робсона и двух его компаний санкции, так как он является членом синдиката «Воры в законе». Как пошутил один из армянских политологов, Татулян — единственный в мире «вор в законе», который также является дипломатом.