Группа по обмену пленными в Сирии начнёт работу в ближайшие недели

Астана, , 10:54 — REGNUM Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирийской Арабской республике Александр Лавреньев заявил, что рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнёт свою работу в течение ближайших двух-трёх недель. Об этом он заявил в интервью РИА Новости сегодня, 23 декабря.

По словам Лаврентьева, в рабочую группу по освобождению заключённых в Сирии войдут только представители стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции.

«Она должна начать работу в течение ближайших двух-трех недель, будет проводить консультации и с представителями вооружённой оппозиции, и центрального правительства», — рассказал Лаврентьев.

Данная рабочая группа будет собирать и обрабатывать материалы в отношении удерживаемых лиц, а также согласовывать вопрос обмена.

Также рабочая группа будет взаимодействовать с представителями ООН и налаживать работу по согласованию списков лиц, которые задержаны той или иной стороной конфликта, по их обмену.

«Эта рабочая группа сейчас будет создана, но все мы должны отдавать себе отчет в том, что это потребует определённого времени с учетом сохраняющегося очень низкого уровня доверия между конфликтующими сторонами, которые боятся даже того, чтобы передавать списки лиц, которые находятся у них задержанные или под стражей, из-за опасений, что они будут убиты», — отметил Лаврентьев.