Организовывать поражение Грудинина на выборах президента РФ будет Зюганов

Москва, , 09:53 — REGNUM Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты от этой партии Павла Грудинина. Об этом накануне, 22 декабря, заявил журналистам член КПРФ Юрий Афонин.

Накануне состоялся пленум ЦК КПРФ, который единогласно рекомендовал съезду партии кандидатуру беспартийного директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в качестве единого кандидата от партии на предстоящих президентских выборах.

Съезд КПРФ, который должен окончательно утвердит кандидатуру Грудинина состоится сегодня, 23 декабря.

По словам Афонина, решение о поддержке кандидатуры Грудинина было принято на пленуме единогласно.

«Это — решение коллективное, его полностью одобряют в партии», — подчеркнул Афонин.

Что касается Зюганова, то он возглавит предвыборный штаб Грудинина. В случае победы последнего на выборах (в что, кажется, сами члены КПРФ не верят) будет изменена конституция России и Зюганов станет главой некоего Государственного совета и этот пост будет сопоставим с постом президента страны.

Сам Зюганов четыре раза баллотировался в президенты России и всегда проигрывал (он неизменно занимал второе место). Что касается Грудинина, то он в прошлом был членом «Единой России». Его электоральный рейтинг пока туманен.

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