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Император Японии выразил готовность отречься от Хризантемового трона

Политика

23 декабря императору Акихито исполнилось 84 года

Император Японии выразил готовность отречься от Хризантемового трона
Shawnc
Император Акихито

Токио, 23 декабря 2017, 08:19 — REGNUM  Император Японии Акихито в день своего 84-летия заявил о готовности начать подготовку к передаче трона своему наследнику принцу Нарухито. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает Associated Press.

Сегодня Акихито исполняется 84 года. Ещё в августе 2016 года он заявил, что хотел бы отречься от престола в виду своего преклонного возраста и передать трон своему наследнику принцу Нарухито.

Правительство Японии пошло навстречу престарелому императору и приняло соответствующий закон, который позволяет ему отречься в пользу наследника.

«В оставшиеся дни я продолжу исполнять свои обязанности в качестве символа нации, а также начну заниматься подготовкой к передаче «факела» в новую эпоху», — сказал император.

Точная дата передачи власти не называется.

Ранее сообщалось, что отречение императора Акихито состоится 30 апреля 2019 года.

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Правительство Японии

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