Император Японии выразил готовность отречься от Хризантемового трона

Токио, , 08:19 — REGNUM Император Японии Акихито в день своего 84-летия заявил о готовности начать подготовку к передаче трона своему наследнику принцу Нарухито. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает Associated Press.

Сегодня Акихито исполняется 84 года. Ещё в августе 2016 года он заявил, что хотел бы отречься от престола в виду своего преклонного возраста и передать трон своему наследнику принцу Нарухито.

Правительство Японии пошло навстречу престарелому императору и приняло соответствующий закон, который позволяет ему отречься в пользу наследника.

«В оставшиеся дни я продолжу исполнять свои обязанности в качестве символа нации, а также начну заниматься подготовкой к передаче «факела» в новую эпоху», — сказал император.

Точная дата передачи власти не называется.

Ранее сообщалось, что отречение императора Акихито состоится 30 апреля 2019 года.