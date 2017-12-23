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ВВС Израиля атаковали Дамаск

Политика

Атаке подверглись объекты Сирийской арабской армии

ВВС Израиля атаковали Дамаск
רס ,עופר, חיל האוויר הישראלי
F-35I, ВВС Израиля

Тель-Авив, 23 декабря 2017, 06:09 — REGNUM  Ракетный удар по сирийскому военному объекту нанесен израильскими ВВС, сообщает El Nashra.

Уточняется, что атаке подверглись объекты Сирийской арабской армии.

Однако военный источник агентства Эль-Нашра (Ливан) заявил, что информация не соответствует действительности.

Отметим, что сообщение сделано на фоне недавно завершившихся в Астане переговоров по политическому урегулированию ситуации в Сирии. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве не увенчался успехом.

Напомним, предыдущие атаки Израиля на Сирию произошли в начале декабря. Так, 4 декабря Израиль обстрелял Сирийский центр научных исследований на западной окраине Дамаска. Сирийские ПВО сбили три из шести выпущенных по Дамаску ракеты.

2 декабря Израиль обстрелял сирийскую территорию ракетами «земля-земля». Целью атаки была военная база Ирана (город Аль-Кисва, Сирия).

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль атаковал научный центр и военные объекты в Дамаске

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