В Японии перечислили вооружение, которое будет закуплено у США в 2018 году

Токио, , 05:26 — REGNUM Американское вооружение будет закуплено Токио у США по программе Foreign Military Sales (FMS), 23 декабря со ссылкой на источник сообщает NHK.

Японское правительство выделило на эти расходы 278,6 млрд йен. США поставят Токио четыре грузовых конвертоплана (59,5 млрд йен), шесть истребителей нового поколения F35A (55,4 млрд йен), а также зенитные ракеты SM-3 Block IIA.

Всего на оборону Токио затратит 5191,1 млрд йен. Расходы на импорт американских вооружений вырастет на 35,9 млрд йен — по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что в 2018 году оборонные расходы Токио окажутся на пике, если брать все предыдущие годы. Они росли все последние шесть лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря японское правительство утвердило бюджет Японии на 2018 год. Общий бюджет страны составит 97,7 трлн иен ($861 млрд), что на на 260 млрд иен ($2,2 млрд) больше, чем предыдущий.

Теперь расходы Токио на оборону должны быть утверждены парламентом. Новый финансовый год в Японии начнется 1 апреля 2018 года.

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