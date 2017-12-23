Косово захотело судить сербов, США грозят Приштине «глобальной изоляцией»

Приштина, , 04:45 — REGNUM В парламент Косово внесена на рассмотрение законодательная инициатива о расширений юрисдикции созданного в 2016 году специального суда по расследованию преступлений, совершённых в 1998—2000 годах членами террористической организации «Армия освобождения Косово» (UÇK). Предлагаемые поправки предусматривают, что более широкие полномочия позволят суду также выдвинуть обвинения против сербов, сообщила 22 декабря телерадиокомпания РТС.

Законопроект был внесён от имени 43 депутатов, а основанием для него послужила петиция с более чем 15 000 подписей, инициированная ассоциацией «ветеранов» UÇK. Авторы петиции потребовали изменения закона о специальном суде, так как, по их мнению, в нынешней редакции документ «дискриминирует борьбу» албанских боевиков в Косово.

Вице-президент ассоциации Насим Харадинай заявил, что идеальным вариантом было бы, если бы суд вообще не состоялся. Но так как это уже невозможно, и в начале 2018 года судьи должны начать свою работу, у «всех тех, кто совершили ошибку и проголосовал за этот суд, есть последний шанс» — внести изменения в закон.

Сообщается, что данную инициативу поддержали также президент Косово Хашим Тачи, премьер-министр Рамуш Харадинай и спикер парламента Кадри Весели (все трое — бывшие влиятельные полевые командиры «Армии освобождения Косово»).

В частности, один из потенциальных фигурантов процесса Хашим Тачи, ранее под давлением западных покровителей поддержавший формирование специального суда, теперь изменил свою позицию и заявил, что суд над бывшими боевиками UÇK станет «исторической неправдой».

Между тем против инициативы Приштины категорически выступил посол США в Косово Грег Делави, назвав предлагаемые поправки «ужасной идеей». «Изменения в юрисдикции специального суда могут привести к глобальной изоляции Косово. Не поворачивайте часы назад», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

В свою очередь, посол Германии в Приштине Кристиан Хельдт заявил, что специальный суд по преступлениям UÇK «является важной частью установления верховенства права в Косово. «Любые попытки изменить этот закон развернут Косово на пути евроатлантической интеграции и нанесут ущерб его отношениям с ближайшими друзьями», — приводится комментарий Хельдта на странице посольства ФРГ в Facebook.

Напомним, закон, открывающий возможность для создания специального суда по расследованию преступлений «Армии освобождения Косово», после острых споров и массовых протестов был одобрен парламентом в Приштине в августе 2015 года.

На создании суда именно по инициативе Косово настаивали западные страны, представители которых многократно предупреждали власти края о том, что в случае если специальный трибунал не будет сформирован по местному закону, то вопрос будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН с неизбежным включением в этот процесс России, которая является союзником Сербии и не признаёт односторонне провозглашённой независимости Косово.

Бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин ещё в начале 2015 года высказывался за создание такого суда. На одном из заседаний Совета Безопасности представитель России подчеркнул, что злодеяния боевиков UÇK привели к массовому исходу сербов из южного и центрального Косово, и заявил о необходимости проведения международного расследования всех совершённых ими преступлений.

В январе 2016 года было решено, что специальный суд будет создан в Гааге. При этом в отличие от Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), суд по Косово не будет международным — несмотря на то, что вести процесс будут судьи из других стран, проходить он будет в соответствии с косовским законодательством.

Таким образом, судить бывших полевых командиров UÇK, ныне руководящих отделившимся от Сербии краем, будет национальный суд, но осуществлять правосудие он будет за пределами Косово. Как заявляли в Гааге, решение об этом принято с целью избежать давления на процесс, так как «подозреваемые могут рассматриваться частью косовского общества как борцы за свободу, а свидетели могут почувствовать себя под угрозой в Косово».

В начале 2016 года ЕС назначил 19 международных судей в специализированные палаты, затем были утверждены правила проведения судебных процедур и свидетельствования. Ожидается, что в начале 2018 года суд начнёт публикацию первых обвинительных заключений, что положит начало процессу.

Напомним, что поводом для создания суда послужил доклад члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти, опубликованный в 2010 году, в котором сообщалось об организованной торговле органами людей, похищенных в Косово во время конфликта 1998−1999 годов. Один из основателей и лидеров «Армии освобождения Косово» Хашим Тачи в документе был назван руководителем «криминальной группы косовских албанцев, которые занимались контрабандой оружия, наркотиков и человеческих органов».