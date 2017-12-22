Руслан Костюк, , 23:03 — REGNUM

По задумке центральных властей Испании, назначивших досрочные региональные выборы в Каталонии, голосование 21 декабря должно вывести это автономное сообщество из состояния политического тупика. Однако, результаты выборов в 135-местный региональный парламент не дают основания надеяться на это. Политический раскол каталонского автономного сообщества получил лишь новое подтверждение.

Выборы были назначены консервативным правительством Мариано Рахоя после того, как Мадрид, с согласия парламента и судебной власти, приостановил функционирование каталонского правительства (Женералитата) и парламента — в ответ на проведение в октябре незаконного, с точки зрения испанского законодательства, референдума о государственной независимости и принятия автономным парламентом односторонней декларации о независимости, провозгласившей создание Каталонской Республики.

Как известно, никаких реальных политических последствий эта декларация не имела, если не считать лишения свободы большинства бывших каталонских министров и бегство в Брюссель экс-председателя Женералитата Карлеса Пучдемона. То, как население отреагировало на все эти перипетии, показали как раз только что прошедшие выборы. Конечно, можно согласиться с точкой зрения профессора Барселонского автономного университета Жозепа-Марии Антентаса о том, что «голосование 21 декабря выводит вперед в Каталонии силы центристской ориентации», вырвавшиеся вперёд в двух противоположных политических лагерях.

Но тут следует уточнить, что основной водораздел в Каталонии проходит, конечно же, не по оси «левые-центр-правые»; в местной политике доминирует иная ось — сторонники независимости — «эспаньолисты» (или, как их теперь всё чаще именуют, «конституционалисты»). Сущностно соотношение сил между этими ключевыми лагерями каталонской политики выборы не поменяли.

При рекордно высокой явке избирателей (показатель явки — 81,9%, можно считать невиданно высоким для выборов такого уровня), сторонники независимой Каталонской Республики получили в совокупности 47,5% голосов. Хоть они и смогли мотивировать своих избирателей, в целом разочарованных бездарным поведением своих лидеров в октябре, но этот показатель, если сравнивать его с результатами автономных выборов осени 2015 г., даже чуть снизился. Тогда за «индепендентистов» голосовали 48% избирателей.

Но если в 2015 г. две ведущие сепаратистские партии (партия К. Пучдемона — либеральная Демократическая конвергенция Каталонии, сегодня именуемая Каталонской европейской демократической партией, КЕДП, и левоцентристская партия Республиканская левая Каталонии, РЛК, возглавляемая оказавшимся в ноябре в тюрьме Ориолем Жюнкерасом) выступили единым блоком, на сей раз они шли на выборы разными колоннами. И пришли к ним практически с равными показателями. Список К. Пучдемона лишь на 11 тысяч голосов опередил альянс во главе с левыми республиканцами, набрав 21,7%, тогда как коалиция во главе с РЛК получила 21,4% голосов. В результате у двух ведущих сепаратистских сил Каталонии в новоизбранном составе парламента будет по 34 и 32 мандата соответственно. Если сюда добавить четырёх региональных депутатов от крайне левой формации Кандидатура народного единства (4,5% голосов), то можно констатировать, что и в новом составе парламента сторонников Каталонской Республики будет немногим более половины.

Правда, сумеют ли они легко договориться, вопрос сложный. Если КНЕ, к примеру, выступает за радикальный и «мобилизационный» демарш в сторону реального государственного строительства, то К. Пучдемон сразу же после объявления итогов выборов сделал официальное предложение М. Рахою о встрече. Он считает, что необходим «диалог без всяких условий ради мира в Каталонии», хотя и не отказывается от борьбы за независимую Каталонию.

В то же время, региональные выборы продемонстрировали, что в регионе сильные позиции сохраняют и «конституционалисты». Общее первое место заняла либерально-центристская партия «Сьюдаданос» («Граждане»), зародившаяся как общеиспанская партия именно в Каталонии. Под партийным лозунгом «Каталония — мой родной дом, Испания — моя страна и Европа — наше будущее», либералы-юнионисты под руководством 36-летнего лидера партии в регионе Инесс Аримадас провели великолепную кампанию, сумев нарастить по сравнению с выборами-2015 свою поддержку на четверть и, получив в итоге 25,4% голосов, провести в автономный парламент 37 своих представителей.

Чуть лучше, чем два года назад, выступила ещё одна «эспаньолистская» сила, Социалистическая партия Каталонии. Региональное отделение Испанской социалистической рабочей партии набрало почти 14% голосов, что принесло социалистам 17 мандатов. А вот правящая в общеиспанском масштабе Народная партия показала на редкость отвратительный результат. Каталонцы отдали единомышленникам М. Рахоя лишь 4,2% голосов (седьмое место), что оказалось равнозначно седьмому месту с всего 3 депутатскими мандатами. Тем не менее, в целом за партии происпанской ориентации отдали голоса 43,5% избирателей, что показывает их реальный вес в современной каталонской политике.

В условиях сильнейшей поляризации довольно скромный результат показала коалиция альтернативных левых «Каталония совместно — Подем», ориентированная на мэра Барселоны Аду Колау. Если этот альянс дважды выигрывал в 2016 г. на общенациональных парламентских выборах на уровне каталонского сообщества, теперь левоальтернативный блок довольствуется лишь 7,5% голосов и 8 депутатскими мандатами. Однако в социально-политическом плане в будущем во многом именно данной коалиции предстоит сыграть роль «арбитра» между «индепендентистами» и «эспаньолистами». Это будет весьма непросто, если иметь в виду, что А. Колау и её союзники выступают одновременно за сохранение Каталонии в Испании и за радикальную демократизацию испанской политической системы в сторону парламентской республики.

В общем, голосование в четверг 21 декабря показало, что тупиковая политическая ситуация в одном из самых богатых регионов Королевства Испании сохраняется. Сторонники независимости имеют большинство в парламенте, но, похоже, саму независимость большинство всё-таки не желает. Центр имеет возможности регулировать жизнедеятельность региона, но авторитет правящей в Испании партии в Каталонии смехотворно мал. Либеральные партии вроде бы выиграли, но отношения между ними столь «тяжелы», что от этого «политологического факта» никому ни тепло, ни холодно… «Каталонская заноза» уж очень глубоко засела в тело Испании, а теперь уже и всего Европейского Союза. И, похоже, надолго.