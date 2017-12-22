Президента Молдавии Додона обязали утвердить новых министров

Кишинёв, , 21:04 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Павел Филип 22 декабря повторно представил президенту Игорю Додону кандидатуры на должности вице-премьера и министров, которых Додон ранее отказался утверждать. Как передает корреспондент ИА REGNUM, теперь Додон обязан их утвердить, либо соответствующие его полномочия будет переданы спикеру парламента Андриану Канду.

Канду уже заявил, что в случае отказа Додона утвердить предложенные кадры правительство обратится в Конституционный суд, как это уже было ранее при назначении министра обороны. Тогда Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, и Конституционный суд принял решение передать право подписи спикеру парламента.

Президент между тем уже заявил, что ни при каких обстоятельствах не утвердит предложенных премьер-министром кандидатов.

«Большинство предложенных кандидатов продемонстрировали непоследовательность, отсутствие профессионализма на занимаемой должности и в рамках ранее проводимой деятельности. У некоторых из них есть проблемы с честностью, и что наиболее серьезно, некоторые из них лично участвовали в банковском мошенничестве, принимая участие в принятие решений, приведших к разрушении банковской системы в Молдавии», — заявил Игорь Додон.

Напомним, в соответствии с предложенными Демпартией перестановками в правительстве появилась должность вице-премьера по «евроинтеграции» — ее займет экс-премьер Юрий Лянкэ. Вице-премьером по «реинтеграции» вместо Георгия Бэлана станет Кристина Лесник, ранее работавшая в МВД. Главой МИД вместо Андрея Галбура будет назначен посол Тудор Ульяновский, министром юстиции — экс-глава Конституционного суда Александр Тэнасе.

Министром экономики и инфраструктуры станет бывший премьер Кирилл Габурич, а министром здравоохранения, труда и социальной защиты — нынешняя глава Национального центра по переливанию крови Светлана Чеботарь. На пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды будет выдвинут ректор Государственного аграрного университета Молдавии Ливиу Волконович.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лучше в отставку»: Додон отказывается утверждать новых министров