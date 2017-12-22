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The National Interest: США сдают КНР позиции в Южно-Китайском море

Политика

Китай использует возникшие стратегические возможности для укрепления своих позиций

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The National Interest: США сдают КНР позиции в Южно-Китайском море
Флаг Китая

Александр Белов, 22 декабря 2017, 21:08 — REGNUM  

Пока США целиком и полностью сосредоточили свое внимание на северокорейской ядерной проблеме, КНР постепенно продолжает укреплять свой контроль над Южно-Китайским морем, пишет Захари Кек в статье для The National Interest.

В декабре 2017 года Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) представил доклад, в котором эксперты исследовательской группы «Инициативы по прозрачности в морском пространстве Азии» (AMTI, Asia Maritime Transparency Initiative), отслеживающие строительство китайских искусственных островов с помощью спутниковых снимков, заявили, что 2017 год стал очень продуктивным для КНР.

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После завершения большинства работ по созданию искусственных островов в предыдущие годы Китай обратил свое внимание на превращение этих островов в оперативные военные аванпосты. Как отмечают эксперты AMTI, «Пекин по-прежнему привержен реализации следующего этапа наращивания своих сил — строительства инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования воздушных и военно-морских баз на более крупных форпостах». С этой целью Китай использовал 2017 год для строительства всей необходимой инфраструктуры, начиная «с подземных хранилищ и административных зданий и заканчивая радиолокационными станциями».

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Географическая карта архипелага Спратли
Иллюстрация: Central Intelligence Agency
Географическая карта архипелага Спратли

Большая часть строительных работ, по данным AMTI, производилась на спорном рифе Юншудао (Fiery Cross Reef), расположенном в архипелаге Спратли. Строительные работы производились на площади в 110 тыс. квадратных метров. Было завершено строительство больших ангаров рядом с ранее построенной взлетно-посадочной полосой. Также продолжились работы по строительству подземных туннелей, где Пекин может разместить боеприпасы и предметы снабжения. Кроме того, были укреплены укрытия для ракет.

Менее дорогостоящее строительство с точки зрения занимаемой площади было зафиксировано на рифе Subi Reef, также расположенном в архипелаге Спратли. В частности, согласно данным AMTI, «Китай намерен существенно увеличить возможности радиотехнической разведки на рифе Subi Reef». В целом, по оценкам AMTI, с начала 2016 года Китай дополнительно ввел в строй 29 тыс. квадратных метров инфраструктуры на семи искусственных островах в Южно-Китайском море.

Однако усилия КНР по утверждению своего господства в Южно-Китайском море не ограничиваются строительными работами на искусственных островах. Согласно сообщениям официального китайского информационного агентства Синьхуа, в ближайшие годы КНР осуществит запуск еще 10 спутников, которые будут контролировать Южно-Китайское море 24 часа в сутки семь дней в неделю. По сообщению Синьхуа, Институт дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли RADI (Institute of Remote Sensing and Digital Earth) при Китайской академии наук, расположенный в городе Санья на юге острова Хайнань, осуществит в 2019 году запуск трех спутников с оптической бортовой аппаратурой. Более того, вскоре после запуска этих спутников «к 2021 году будут запущены еще три спутника с оптической бортовой аппаратурой, два гиперспектральных спутника и два спутника, которые будут выполнять функцию космической системы поиска и спасения судов, в рамках реализации программы «Спутниковое созвездие», предназначенной для проведения круглогодичного дистанционного зондирования над районом тропического моря».

Хотя китайское информационное агентство отмечает, что спутники будут выполнять гражданские функции, их также могут использовать и в военных целях. По словам научного сотрудника Школы международных исследований им. С. Раджаратнам при Наньянском технологическом университете Коллина Коха, Пекину нужны дополнительные спутники, поскольку все еще остаются несколько слепых зон.

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Здание Института дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли RADI при Китайской академии наук. Санья, Хайнань
Иллюстрация: Cas.cn
Здание Института дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли RADI при Китайской академии наук. Санья, Хайнань

Милитаризация искусственных островов и увеличение спутникового покрытия приближают Китай к желанной цели — доминированию в Южно-Китайском море. Передовые базы помогут Пекину поддерживать постоянные воздушные и военно-морские патрули в данном районе. Аналогичным образом, увеличение численности спутниковой группировки позволит вооруженным силам КНР идентифицировать различные локальные угрозы. Помимо Китая, в настоящее время Тайвань, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Бруней и Индонезия претендуют на ряд спорных территорий в Южно-Китайском море.

Китай использует возникшие стратегические возможности для укрепления своих позиций в Южно-Китайском море. Во-первых, Филиппины, которые совместно с Вьетнамом всегда являлись самыми ярыми критиками действий КНР в Южно-Китайском море, достигли договоренностей с Пекином после избрания в 2016 году нынешнего президента Родриго Дутерте.

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Во-вторых, США в течение 2017 года уделяли приоритетное внимание северокорейской ядерной программе. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа стремилась к укреплению двусторонних торговых связей с КНР. Ядерная программа КНДР и выстраивание торговых связей доминировали в американо-китайских отношениях после инаугурации Трампа.

Китайское правительство также активно пытается смягчить критику своих действий в Южно-Китайском море со стороны региональных государств. Например, Пекин согласился возобновить переговоры о кодексе поведения в Южно-Китайском море с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что переговоры, которые прошли во второй половине 2017 года, продолжатся в начале 2018 года. Какими бы ни были результаты этих переговоров, они вряд ли изменят конечную цель Пекина по установлению контроля над Южно-Китайским морем.

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regnum author Александр Белов
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