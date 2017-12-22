Глава МИД Франции встретился с ливийским генералом Хафтаром

Бенгази, Ливия, , 20:50 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифом Хафтаром в Бенгази, передает Reuters.

Встреча французского министра с фактическим «хозяином» востока Ливии проходила в закрытом режиме. По итогам встречи Ле Дриан заявил, что оценил «откровенность переговоров».

Журналисты предполагают, что генерал Хафтар уже готовится к предстоящим выборам в 2018 году. Многие видят его кандидатом в президенты Ливии.

Ранее глава МИД Франции провел переговоры с признанным ООН правительством Ливии в Триполи и заверил, что Франция поддержит предстоящие выборы в Ливии.

Напомним, правительство в Триполи фактически контролирует только столицу и несколько портов на побережье. Восток страны контролирует правительство Тобрука и армия генерала Хафтара.

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