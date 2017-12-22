Командующий морпехами США в Норвегии: грядёт война

Осло, , 17:23 — REGNUM Командующий подразделениями морской пехоты США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер предупредил своих подчинённых о том, что в регионе может скоро начаться «огромная драка». Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает портал Military.com.

Генерал Неллер сказал своим солдатам, что их вскоре могут передислоцировать, а американские присутствие в Скандинавии может быть существенно расширено.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе», — сказал командующий.

Он также рассказал, что в ближайшее время в фокусе внимания американских военных окажутся тихоокеанские регионы России.

«Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь», — заявил генерал Неллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация названа главной угрозой для США в новой американской стратегии национальной безопасности. Также угрозами названы Китай, Северная Корея и Иран.

Напомним, подразделения армии США были размещены в Норвегии с января 2017 года. Это первое размещение иностранных войск в этом скандинавском государстве со времён Второй мировой войны. Американские морпехи тренируются вести боевые действия в условиях Арктики.